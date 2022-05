Bandiere Blu 2022: l'elenco delle mete da sogno per la prossima Estate

Sono 210 i Comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la Bandiera Blu. Il riconoscimento, che riguarda anche diversi comuni del napoletano, alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sostenibili, viene assegnato dalla Fondazione per l'educazione ambientale (Fee).

I Comuni premiati sono 9 in più rispetto ai 201 dello scorso anno: 14 sono i nuovi ingressi, 5 i Comuni non confermati. Ottengono la Bandiera Blu anche 82 approdi turistici. La Campania, che però perde Sapri, è seconda in Italia con 18 bandiere.

I criteri per l'assegnazione della Bandiera Blu sono assoluta validità delle acque di balneazione, efficienza della depurazione e della gestione dei rifiuti, aree pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, aree verdi, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, corsi d'educazione ambientale, strutture alberghiere, servizi d'utilità pubblica sanitaria, informazioni turistiche certificazione ambientale delle attività istituzionali e delle strutture turistiche, pesca sostenibile.

Nella provincia di Napoli sono state premiate con questo riconoscimento: Vico Equense, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, Anacapri.