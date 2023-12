Il boom delle banconote false da 20, 50 e 100 euro provenienti da Napoli: cosa sappiamo e come riconoscerle

Boom di banconote false a Genova, ma non solo. L'ultima segnalazione risale a metà ottobre, quando all'aeroporto Cristoforo Colombo sono state trovate grazie a una segnalazione, varie taglie di banconote pronte a essere utilizzate. Provenivano da Napoli, dove si segnalano vere e proprie "zecche parallele". I soldi prodotti vengono spesso venduti sul dark web e poi diffuse sul mercato.

Come distinguere una banconota vera da una falsa

Le banconote false, spiega Today.it che si trovano più frequentemente in circolazione sono quelle da 20 e da 50 euro. La prima verifica è sicuramente tattile: se si tocca una banconota si può sentire che la carta ha una particolare sonorità e consistenza rispetto a quella commerciale. Se si guarda in controluce si può inoltre il filo di sicurezza e la filigrana. Se si muovono le banconote inoltre, si può vedere che il numero verde smeraldo, che si trova in basso a sinistra sul fronte delle banconote della seconda serie, cambia colore passando dal verde smeraldo al blu scuro e, contemporaneamente, produce l’effetto di una luce che si sposta in senso verticale. Toccando la banconote sul fronte si percepiscono inoltre i trattini in rilevo lungo i margini destro e sinistro.

Sul fronte (recto) delle banconote sono raffigurate finestre e portali che simboleggiano lo spirito di apertura e cooperazione che anima l’Europa e le 12 stelle dell’Unione Europea.

Sul retro (verso) di ciascuna banconota è raffigurato un ponte ispirato allo stile architettonico di un periodo della storia dell’arte europea diversa per ogni singolo biglietto. Come riporta anche il sito dell'Arma dei Carabinieri, le caratteristiche di una banconota in euro devono essere essenzialmente cinque:

Il nome della valuta scritto in caratteri latini (EURO) greci (EYPO) e cirillici (EBPO) La firma del Presidente della Banca centrale europea; Bandiera dell'Unione Europea; Il simbolo © indicante la tutela del diritto d’autore; L’acronimo della Banca centrale europea nelle varie lingue ufficiale della comunità europea.

Altre verifiche (più accurate) possono poi essere svolte utilizzando una lente di ingrandimento o altre tecniche di rilevazione. Ma già stando attenti alle macro-caratteristiche indicate sopra si riescono a evitare gran parte delle truffe.