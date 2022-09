Comune di Napoli, una medaglia al bambino costretto ad indossare la maglia al contrario a Firenze

Il piccolo tifoso del Napoli, costretto ad indossare la maglia al contrario in occasione di Fiorentina-Napoli sugli spalti del Franchi, incontrerà insieme al padre il sindaco Gaetano Manfredi a Palazzo San Giacomo nel pomeriggio di venerdì. Sarà presente anche il presidente della commissione comunale politiche giovanili, Luigi Musto.

Figlio e padre saranno accolti in Comune per ricevere una medaglia celebrativa e "sentire la vicinanza delle istituzioni già manifestata nell'immediatezza del fatto, all'insegna dello sport come fattore di aggregazione e rispetto", fa sapere Palazzo San Giacomo come riporta Dire.