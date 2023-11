Il maltempo danneggia il Balloon Museum: come richiedere il rimborso dei biglietti

Il maltempo di ieri ha fortemente danneggiato una delle strutture che ospita il Baloon museum, costringendo l'organizzazione a sospendere l'evento. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita, ma lo "stop" si rende necessario per il ripristino degli spazi espositivi. La domanda che, però, in tanti si sono fatti riguarda l'eventuale rimborso dei biglietti già acquistati. In un primo momento l'organizzazione aveva chiesto - in una nota - di "presentarsi in attesa di future comunicazioni su come riconvertire gli stessi o chiederne il rimborso", ma nelle ore successive sono stati resi noti tutti i dettagli.

Struttura colpita da una tromba d'aria

Roberto Fantauzzi, presidente della Lux Eventi, società che organizza la manifestazione, ha fornito maggiori informazioni in merito sui social. Questa la lunga nota: "Amici di Napoli, La scorsa notte la “Tempesta Ciaran” ha colpito le strutture di Balloon Museum presso la Mostra D’Oltremare. Una vera e propria tromba d’aria ha danneggiato parte della stessa rendendola inagibile. Di fronte a questa sfida, la nostra risposta è immediata e proattiva: sospendiamo gli eventi per almeno 10 giorni per garantire l’integrità del nostro spazio e delle nostre opere, ma sopratutto per lasciarvi vivere l’esperienza in piena sicurezza.

La reazione della comunità partenopea, con il suo calore e la solidarietà manifestata, ci conferma che siamo più di un evento, siamo parte di un tessuto sociale vivo e collaborativo. Semmai ce ne fosse bisogno, la città di Napoli dimostra di proteggere cio’ che ama. Questa energia ci spingerà a lavorare senza sosta per tornare operativi, mantenendo alta la qualità che ci contraddistingue. L’evento era sold out per molti giorni! Vi annunciamo fin d’ora che per dar modo a tutti di poterci venire a trovare, lo stesso verrà prorogato oltre la data di chiusura prevista.

Come richiedere il rimborso

Chi volesse il rimborso delle cifre pagate, mandando una mail a hello@balloonmuseum.world, riceverà entro 72h indicazioni su come richiederle. Chi invece vorrà tornare a trovarci sfruttando gli accrediti già acquistati nel medesimo tempo riceverà indicazioni su come poterli utilizzare tramite le nostre pagine social. La carriera di un imprenditore si configura in un continuo alternarsi di successi e contrattempi.

È una decisione che prendi da giovane e che ti accompagna nel corso della vita: per ogni ostacolo incontrato, c’è una lezione che trasforma il momento di difficoltà in una nuova potenziale traiettoria di successo. Come in fisica, l'elasticità è direttamente proporzionale alla capacità di assorbire energia e di resistere a carichi di stress: noi siamo quell'elastico teso, pronti a lanciarci verso traguardi ancor più lontani. Contiamo di riaprire presto le porte e di condividere nuovamente con voi la bellezza del nostro Balloon Museum. Grazie per essere la nostra forza propulsiva".