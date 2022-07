L'ex Napoli Bakayoko fermato e perquisito dalla polizia con la pistola puntata - VIDEO

Brutta disavventura per l'ex centrocampista del Napoli (oggi al Milan) Tiémoué Bakayoko. In un video apparso sui social si vede il centrocampista che dopo essere stato fermato dalla Polizia viene perquisito con la pistola puntata contro.

Bastano pochi istanti, però, agli agenti per capire di aver commesso un errore e accertato lo scambio di persona si scusano con il giocatore e lo lasciano andare. Il fatto, registrato lo scorso 3 luglio, è stato immortalato con uno smartphone e in poche ore ha fatto il giro del web.

La Polizia, successivamente, ha spiegato che erano in corso dei controlli dopo una segnalazione di colpi di arma da fuoco nel cuore di Milano. La sparatoria avrebbe causato due feriti e la Polizia stava eseguendo controlli a tappeto. In particolare, gli agenti era alla caccia di un suv nero guidato da una persona di colore con la maglia verde. Praticamente l'auto e il look del centrocampista combaciavano con l'identikit in possesso della Polizia.