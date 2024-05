Bagni inaccessibili ai disabili: scatta la protesta

La vicenda della mancata accessibilità dei bagni pubblici di Anacapri per le persone con disabilità è stata rilanciata anche dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli.

I residenti – in particolare Christian Durso, attivista per i diritti dei disabili – avevano più volte denunciato il problema presente in due zone, a piazza Vittoria e piazza della Pace, dove dei gradini rendono impossibile da percorrere la strada verso le toilette. A quanto pare senza nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale.

“Anacapri, così come Capri – sono le parole di Borrelli – sono cittadine votate all’ospitalità e devono esserlo con tutti, indistintamente, a cominciare dai residenti portatori di handicap ai quali è di fatto impedito l’utilizzo di servizi igienici pubblici. Sia offerta a tutti, senza distinzioni, la possibilità di utilizzare i bagni pubblici senza barriere. Garantire pari dignità e servizi senza differenze è da paese civile, è necessario adeguarsi. Una comunità tanto emancipata e abituata a ricevere turisti da ogni parte del mondo non può rivelarsi così inadempiente negando un diritto sacrosanto ai più fragili”.