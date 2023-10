Bacoli supera i 500mila euro di ricavi dalla vendita di rifiuti differenziati: "Un dato incredibile"

"È record! Bacoli supera i 500.000 € di ricavi dalla vendita di rifiuti differenziati. Un dato incredibile. Abbiamo aumentato del 100% le cifre del passato. Si, avete capito bene. Siamo riusciti a raddoppiare gli incassi. Non era mai accaduto prima. Ed è il frutto di una raccolta differenziata che, nel nostro paese, sfiora il 92%. Siamo tra i territori più ricicloni d’Italia". E' quanto annunciato con soddisfazione dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social.

"Così potremmo continuare ad abbassare le tasse ai cittadini, alle famiglie, agli imprenditori, ai commercianti, agli anziani. Già quest’anno tutti i bacolesi hanno avuto un ribasso della Tari dal 10% al 15%. Un giusto riconoscimento all’operato quotidiano di chi vive in questa città. Mai, in passato, si era riusciti a diminuire i tributi locali. Mai. Noi ci riusciamo, in un Comune che abbiamo ereditato in dissesto. E con una montagna di milioni di debiti. Ci siamo però messi al lavoro, duramente. Ed i risultati stanno arrivando. Perché non si poteva più accettare che si continuava a fare la raccolta differenziata, senza far riscontrare nessun beneficio economico per i cittadini. Abbiamo voltato pagina. Ringrazio l’assessore Rosaria Di Meo, che è riuscita in un obiettivo impossibile solo qualche anno fa. Ringrazio l’amministrato unico di Flegrea Lavoro, Valentina Sanfelice di Bagnoli, che sta portando la società comunale a livello di assoluta eccellenza. Ringrazio tutti gli operatori ecologici e tutti i bacolesi. Questo record è soprattutto vostro. Insieme, siamo imbattibili. Un passo alla volta", scrive il primo cittadino bacolese.

Lo sportello di ecoscambio per dare una seconda vita ai rifiuti

Proprio nei giorni scorsi nel comune flegreo, inoltre, era stato inaugurato il nuovo sportello di ecoscambio, per dare una seconda vita ai rifiuti: "Giocattoli, libri, CD, pentole, valigie. Si potranno prendere, gratis. Basta venire presso la sede di Flegrea Lavoro. La scelta è veramente ampia. C’è di tutto. Ed in buono stato. Si lascia qualcosa, e si prende qualcosa. Così si genera un processo virtuoso che favorisce il riuso, il riciclo. Questo spazio porterà il nome di chi per primo lo ha immaginato. Renzo Geronazzo. Colui che introdusse la raccolta differenziata a Bacoli. Era giusto tributargli il giusto omaggio. Perché è stato un servitore della città. Perché ha donato tanto tempo della sua vita per il nostro paese. Perché lavorare insieme a lui è stato motivo di orgoglio. Al suo fianco, c’era solo da imparare. Abbiamo scoperto la targa, alla presenza della moglie", ha spiegato Della Ragione parlando dell'iniziativa.