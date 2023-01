Bacio gay in "Un Posto al Sole": è polemica sui social

Finisce al centro di una polemica la nota soap partenopea "un Posto al Sole". Gli autori del prodotto Rai sono stati duramente contestati per aver mostrato un bacio gay. I personaggi coinvolti sono Sasà e Castrese, interpretati da Cosimo Alberti e Peppe Romano.

La scena è andata in onda lunedì sera. Dopo il bacio sono stati tantissimi i commenti di protesta comparsi sui social. In tanti, infatti, hanno sostenuto che non fosse il caso di mostrare "certe scene". C'è anche da dire che la trama, in qualche modo, aveva già preparato gli spettatori, mostrando un interesse reciproco tra i due personaggi.