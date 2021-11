Babbo Natale gigante in piazza Garibaldi: è gara di selfie

Tantissimi selfie, nonostante il meteo inclemente. È un successo l'enorme Babbo Natale allestito in piazza Garibaldi, a pochi passi dalla stazione.

L'addobbo, installato per le festività in arrivo, è stato offerto alla città dalla Camera di Commercio ed è alto dieci metri.

Proprio l'altezza ha fatto sì che la Soprintendenza ne vietasse l'installazione dov'era inizialmente previsto, ovvero in piazza Municipio. Per le piazze vincolate, infatti, l'altezza massima per gli addobbi - ad eccezione degli alberi di Natale - è di 2,5 metri.