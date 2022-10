Avvistato e filmato un presunto Ufo nel Napoletano: le immagini al vaglio degli esperti

Nuove segnalazioni di avvistamenti Ufo arrivano da diverse parti dell'Italia. In Campania - secondo gli esperti - gli ufo si sono particolarmente sbizzarriti, con ben quattro località interessate dagli oggetti volanti non identificati. A Napoli, una coppia che viaggiava in automobile, ha visto, nel buio, una grande luce “imbizzarrita” e lampeggiante, filmandola col cellulare e che li ha alquanto inquietati.

Altro avvistamento a Ischia, il 19 luglio 2022, alle 22,30, dove un turista belga ha visto una luce rossa fiammeggiante “dentellata”, scorrazzare su tutto il golfo, sia ischitano che delle altre isole campane, fino ad arrivare addirittura a Napoli, percorrendo la stessa tratta per diverse volte: all'analisi si è dimostrato che era un oggetto assolutamente non classificabile convenzionalmente.

Tutti i casi citati, comunica il presidente del Centro Ufologico Mediterraneo Angelo Carannante, sono stati oggetto di approfondite indagini.