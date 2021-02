“Avanti un altro!” cerca concorrenti: aperti i casting a Napoli il 18 febbraio

Il celebre programma condotto da Paolo Bonolis aprirà i casting per una giornata. L'unico requisito per partecipare è quello di essere maggiorenni

La Redazione di “Avanti un altro!” cerca concorrenti (solo maggiorenni) da inserire nelle seguenti categorie: Sosia, Nerd, Nobiltà, Magia e Mistero, Cervelloni, Virtuosi, Amanti dei vizi, Star delle TV locali, Inventori, Partecipanti a concorsi di ogni tipo, Fobici, Eterni secondi, Appassionati e studiosi del passato, Cucina dal Mondo.

Per partecipare ai casting inviate una email a avantiunaltro@sdl2005.it o un messaggio al numero WhatsApp 3518714814 specificando la categoria in cui vi candidate ed inserendo i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).