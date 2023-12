Autostrada Milano-Napoli: controlli ai cavalcavia e chiusure. Le info

Una nota di Autostrade per l'Italia informa che per consentire attività di ispezione cavalcavia, sulla A1 Milano-Napoli, nelle tre notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in uscita per chi proviene da Napoli.

Quale percorso alternativo, Autostrade consiglia di uscire allo svincolo di Pomigliano Villa Literno.

La situazione della viabilità e i percorsi alternativi possono essere consultati, tra l'altro, sul sito autostrade.it, i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.