Autonomia differenziata, cosa sono davvero i lep

Il dibattito politico sulla autonomia differenziata si è da ultimo trasformato in un siparietto da cabaret in cui la Regione Campania fa da sfondo ad una polemica che danneggia ancora una volta i cittadini meridionali. Si procede a colpi di battute, spesso volgari, nella misura in cui i cittadini si aspettano dalle Istituzioni compostezza e competenza. E allora proviamo a fare il punto dell’iter normativo del progetto di legge Calderoli oltre le tifoserie. Allo stato il disegno di legge, uscito dal Senato con modifiche apportate dalle commissioni competenti, è in discussione alla Camera dei deputati mentre il senatore Franco Silvestro, con la sua commissione bicamerale affari regionali, sta girando lo Stivale promuovendo una indagine conoscitiva sui lep (livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti sul territorio nazionale) recependo le istanze dei territori.

Lep

Questa indagine è importante perché la maggior critica che proviene dagli oppositori del progetto di legge è che i lep saranno garantiti solo alle regioni ricche del nord Italia e che quindi l’applicazione della legge aumenterà le disparità territoriali nei servizi legati alla sanità, ai trasporti, all’istruzione. Ma partiamo dall’attuale testo normativo, allo stato unico dato certo. Il progetto di legge stabilisce che il trasferimento delle funzioni con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie per l’applicazione dei lep avverrà solo dopo la determinazione dei lep medesimi che saranno in ogni caso assicurati a tutte le regioni italiane, anche quelle che non avranno sottoscritto intese. E se dalla determinazione dei lep dovessero originarsi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le materie saranno trasferite alle regioni solo a seguito dello stanziamento delle relative risorse. Queste clausole costituiscono una salvaguardia che impedirà’ la paventata secessione economica e sociale del Paese impedendo, in caso di mancata soddisfazione dei detti criteri, l’attuazione stessa della legge. E allora, stiamo perdendo tutti del tempo prezioso? Direi proprio di no. Il lavoro delle commissioni parlamentari e l’ascolto delle realtà del territorio produrrà in ogni caso il risultato che le forze progressiste si erano prefissate di garantire nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione: l’individuazione degli interventi, dei servizi e delle attività che la Repubblica deve garantire indistintamente su tutto il territorio nazionale eliminando disparità di condizioni di vita, differenti opportunità, condizioni di svantaggio come oggi significativamente presenti nel Paese.

(Di Antonella Esposito)