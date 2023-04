Una "Punto tutta azzurra": iniziano a comparire le auto pronte alla festa tricolore

Iniziano a comparire in diversi angoli della città. Sono le auto pronte alla festa, pronte a scendere in strada per i caroselli tricolore. C'erano nell'87, nel '90, e c'è da scommetterci ci saranno anche nei prossimi giorni, quando il Napoli festeggerà il suo terzo scudetto.

Quella immortalata - una Fiat Punto tutta dipinta di azzurro, la carrozzerie come la targa - si trova a Bagnoli ed è soltanto una delle vetture che i tifosi azzurri stanno preparando per il grande, grandissimo giorno.