Controlli della municipale al Vomero: rimossi 161 veicoli ed emessi 195 verbali

Controlli della polizia municipale di Napoli nelle strade della movida vomerese via Bernini, via Aniello Falcone, via Raffaele Morghen, via Francesco Cilea, via Mattia Preti, via Alessandro Scarlatti, via Filippo Cifariello, via Eduardo Suarez e via Massimo Stanzione.

I caschi bianchi hanno prelevato 161 veicoli ed emessi 195 verbali a carico di trasgressori tutti responsabili di aver parcheggiato le proprie auto o in prossimità di attraversamento pedonale o alla fermata dei bus.

Verifiche rivolte anche alle attività commerciali ed ai locali di ritrovo, con sanzioni a carico di 12 esercenti per l’occupazione abusiva di suolo pubblico con tavoli e sedie, installazione di tende senza la necessaria autorizzazione e per lo smaltimento irregolare dei rifiuti. Nel corso delle stesse operazioni sono stati controllati e multati 3 ambulanti privi di autorizzazione.