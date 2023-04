Maltempo a Napoli, auto inghiottita da una voragine | FOTO

Non mancano i danni causati dal forte temporale che si è abbattuto sulla città di Napoli nella tarda mattinata di sabato.

Un'auto è stata letteralmente inghiottita da una voragine che si è aperta presso il Parco Comola Ricci, nella omonima via. A mostrare le immagini di quanto accaduto, via social, è stato il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli.

Incastrato nell'auto c'era un anziano di 87 anni, con l'acqua che era salita fino alle gambe. L'uomo, che ora sta bene, è stato estratto dall'abitacolo e messo in salvo dai carabinieri della stazione di Posillipo accorsi sul posto. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

Torna la neve sul Vesuvio

Su tutta la Regione Campania è in vigore una allerta meteo per piogge e temporali valida fino alle 23.59 di sabato. Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali, segnalato dalla Protezione civile regionale, è 'giallo' su tutto il territorio.

Sul Vesuvio, intanto, è tornata la neve, con la vetta del vulcano che appare nuovamente imbiancata.

Nubifragio a Napoli, le immagini

(video di M. Romano/NapoliToday)