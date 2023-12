Auto a fuoco tra la folla a via Kerbaker

Fiamme e un boato talmente forte che ha fatto pensare ad un ordigno: così la notte di sabato 2 dicembre si è animata ancora di più nel cuore della movida vomerese. Ad andare a fuoco, con tanto di esplosione, un'auto in sosta a via Kerbaker, in prossimità di via Scarlatti, in quel momento gremita di persone, come mostrano le immagini inoltrate dalla consigliera comunale e già consigliera di Municipalità Mariagrazia Vitelli (PD).

"Che sia di natura dolosa o meno, l'incendio di un'automobile di questa notte in Via Kerbaker conferma una situazione ormai fuori controllo al Vomero": per definire la situazione sulla sua pagina Facebook la consigliera Vitelli non usa mezzi termini. "Le squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme non riuscivano ad arrivare in tempo a causa del traffico. Purtroppo restano poche e insufficienti le risorse di polizia municipale, senza un vero presidio che possa contrastare al meglio il rischio di movida selvaggia - spiega - Ieri sera c'era solo un piccolo presidio di vigili urbani in Piazza Vanvitelli, mentre sia in via Bernini sia nei pressi di San Martino ho ricevuto segnalazioni di tantissime auto che sostavano in doppia fila. Purtroppo non ci sono sforzi sufficienti per far rispettare la zona a traffico limitato. Soprattutto nei fine settimana e da quasi un anno, si decide di intervenire esclusivamente nel centro storico. Ma anche il Vomero è Napoli, per questo chiedo più controlli e subito!".

Di sicuro Vitelli porterà la questione nella prima Commissione legalità utile, come spiega a NapoliToday. Nel frattempo, dopo i rilievi dei Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda che fortunatamente non ha registrato feriti. Quando l'incendio è stato spento dell'auto, come mostrano le foto, non restava praticamente altro che cenere