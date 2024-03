Automobili d'epoca sul Lungomare: torna il Gran Premio di Napoli |VIDEO

Da corsa, rally o semplicemente bellissime. Solo le automobili d'epoca in mostra questo pomeriggio, 13 marzo, nei cortili del Tennis Club Napoli di Mergellina. Non è un raduno, bensì un incontro per ricordare che dal 12 al 14 aprile la città partenopea ospiterà il primo Racing Show, una gara di respiro nazionale che punta a riportare i motori all'ombra del Vesuvio. "Napoli deve tornare ai fasti degli Anni '50 - afferma Enzo Rivellini, uno dei promotori dell'iniziativa - quando il Gran Premio locale era alla pari di quello di Montecarlo per importanza, bellezza e spirito glamour. Il Racing Show non deve essere un evento spot, ma deve aprire un ciclo che possa portare in questa città anche un ritorno turistico".

La corsa si terrà sul Lungomare. Alla presentazione dell'iniziativa presente anche il sindaco Gaetano Manfredi: "Il Giro d'Italia ha scelto di tornare sul Lungomare di Napoli per tre volte. Vuol dire che ci troviamo di fronte a uno scenario straordinario. Sarebbe importante rendere strutturale eventi che guardino al popolo degli appassionati di automobili d'epoca, anche se l'organizzazione è complessa".

Il Racing Show, organizzato con la supervisione tecnica del Comune di Napoli, Automobil Club d’Italia e Aci Sport, prevede gare ad inseguimento, una competizione di eleganza dedicata alle auto storiche, presentazione di prototipi, drifting show, spettacolo di droni e tanto altro. Il lungomare sarà suddiviso in due aree, una zona pista, con il circuito che lungo circa 1300 metri, e un event village che ospiterà le maggiori case automobilistiche e le più recenti innovazioni dell’ambito motorsport.