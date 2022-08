Inflazione, Napoli tra le città con i maggiori rincari

Quello della Napoli città economica è un mito che prima o poi è destinato a essere sfatato. Secondo l'Unione nazionale consumatori, che ha condotto un'indagine sui prezzi di alberghi e ristoranti, il capoluogo partenopeo ha fatto registrare un incremento del 18,4 per cento rispetto al 2021.

Un dato che porta Napoli quasi sei punti percentuali sopra la media nazionale, ferma al 12,7 per cento. In Italia, però, c'è chi sta decisamente peggio. La città, infatti, si piazza solo tredicesima in una classifica guidata da Firenze (+38,5 per cento) e Milano (+30,9). La prima città del Sud per rincari è Bari (+21,7 per cento), mentre Reggio Calabria supera Napoli solo di uno 0,2. Distanti, invece, altre due grandi città del Nord come Torino (+13,2 per cento) e Genova (+8,9).