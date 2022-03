Covid, cresce del 37% il numero dei nuovi positivi in Campania nell'ultima settimana

Dopo 7 settimane di costante calo del numero dei nuovi positivi al Covid-19, la settimana appena trascorsa segna una brusca inversione di tendenza. In alcune regioni italiane l’aumento dei nuovi casi ha raggiunto valori significativi. Un aumento verificatosi anche in Campania, dove il numero dei nuovi positivi al virus è cresciuto del 37% a fronte di un incremento del numero dei tamponi processati del 6%. Per conseguenza, il tasso di positività è schizzato al 15%. E' quanto emerge dalla consueta analisi dei dati sul Covid-19 a cura del direttore scientifico e responsabile del dipartimento salute Anci Campania, il dott. Antonio Salvatore.

La brusca risalita della curva epidemiologica, con l’indice Rt passato da 0.75 a 0.83, ha fatto impennare anche l’incidenza settimanale su 100 mila abitanti: 586 vs 441 in Italia e 576 vs 420 in Campania.

Si conferma, invece, il trend positivo delle ospedalizzazioni nella nostra regione: -18% i posti letto occupati di area medica e –28% quelli di terapia intensiva rispetto alla settimana scorsa.