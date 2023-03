Aumenta il biglietto del Mann, la denuncia: "Nessun preavviso"

Il biglietto del Museo archeologico nazionale di Napoli aumenta ancora. Stavolta, come riporta anche un cartoncino apposto sulla tabella dei prezzi all'ingresso, si passa da 18 a 22 euro. Una cifra che porta il costo del ticket di ingresso per una singola persona a +5 euro rispetto al Louvre di Parigi. Non è la prima volta che accade negli ultimi anni, basti pensare che nel 2017 il biglietto costava soltanto 10 euro.

A segnalate l'aumento non è stato il Museo, bensì la rete nazionale di associazioni 'Mi Riconosci', che da tempo si batte per la difesa dei presidi culturali e, soprattutto, per la loro accessibilità. "Dopo il prestito non dichiarato dei Corridori di Ercolano, - si legge in un post Facebook - un'altra brutta sorpresa attende i visitatori del Museo archeologico. Da ieri, senza alcun preavviso, il costo del biglietto è passato a 22 euro. Un prezzo senza senso: 4 euro in più del Colosseo, 5 più del Louvre, 7 più del Prado. Lo chiediamo senza polemica, ma con viva curiosità: perché il museo non ha ancora comunicato il maxi rincaro?".

Il post fa riferimento a un altro episodio che ha attirato diverse critiche al direttore Giulierini, cioè il prestito dei famosi "Corridori" di Ercolano a una sfilata di moda milanese. Per molti, quella adottata dal Mann sarebbe una linea dettata dal Ministero della Cultura, guidato da Gennaro Sangiuliano, che aveva già avuto effetti sugli Uffizi di Firenze, portando il tagliando di ingresso a 25 euro. Eppure, dopo quella notizia, il ministro dichiarò che "le cose di valore vanno pagate, è necessario adeguarsi a standard europei", per poi assicurare come non ci fosse alcuna linea del Governo per aumentare il costo dell'ingresso ai musei italiani, ma che "la politica dei costi rientra nell'autonomia dei direttori".

Certo, sapere che il Louvre e il Prado abbiano biglietti più accessibili del Museo archeologico fa effetto. Ma anche allargando il raggio di analisi ad altri siti, è difficile arrivare a cifre del genere. Basti pensare che, sempre a Parigi, il Museo d'Orsay costa 14 euro, l'Hermitage di San Pietroburgo meno di 7 euro, Il Reina Sofia di Madrid 12 euro, il Munch Museum di Oslo 14 euro. Il costo di 22 euro del Mann si avvicina a quelli dei mitici musei newyorkesi Moma e Guggheneim (25 dollari, circa 23 euro). Il rischio è che la visita al Museo archeologico nazionale diventi appannaggio di ricchi turisti e di gruppi organizzati, mentre una coppia di napoletani dovrà sborsare almeno 40 euro.