Dieci nuovi attraversamenti pedonali rialzati a Napoli: le strade dove saranno installati

Grazie al maxiemendamento presentato dal consigliere Pasquale Sannino e approvato dal Consiglio Comunale durante la discussione del bilancio 2023/2025, sarà possibile la realizzazione di 10 attraversamenti pedonali rialzati sul territorio della Municipalità 7 di Napoli.

In stretta sinergia con la presidenza della Municipalità 7 (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno), guidata da Antonio Troiano, gli uffici tecnici municipali, la polizia locale e ANM azienda esecutrice dei lavori di posa in opera, in tempi record sono stati realizzati i progetti e relativi computo metrici per la concretizzazione di questo ambizioso progetto di prevenzione e sicurezza stradale.

Gli attraversamenti di materiale conglomerato bituminoso colorato con relativa segnaletica stradale verticale e orizzontale, saranno installati in prevalenza in luoghi molto frequentati, come scuole, parchi pubblici, nonché strade ad alta densità di traffico.

"Questo progetto servirà a migliorare la sicurezza stradale e proteggere i pedoni dai rischi di incidenti. L'obiettivo principale è quello di favorire una maggiore visibilità dei pedoni e ridurre la velocità dei veicoli, creando un ambiente più sicuro per tutti gli utenti della strada. Questa misura è stata accolta positivamente dalla comunità, che spera che questa iniziativa contribuisca a ridurre gli incidenti stradali e promuovere una maggiore consapevolezza sulla sicurezza stradale", spiega la Municipalità 7 di Napoli in una nota.

Di seguito le strade interessate dalle installazioni: via G. Pascale n° 2 attraversamenti – via dei Falegnami n° 1 attraversamento - via dei Reggiolari n°1 attraversamento – via degli Ortolani n° 1 attraversamento – via Paternum n° 2 attraversamenti – via Comunale Vecchia di Miano n° 2 attraversamenti – via Rosa dei Venti n° 1 attraversamenti.