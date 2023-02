I ragazzi di "Mare Fuori" conquistano Sanremo: grande entusiasmo per l'esibizione - VIDEO

Era il loro sogno e lo hanno coronato ieri sera sul palco dell'Ariston. Il cast di giovani talenti di Mare Fuori, la serie tv ambientata in un immaginario istituto di pena minorile di Napoli - sale sul palco dell'Ariston per cantare la sigla, O' mar for. Il tutto ripreso e postato sui social da Valentina Romani, la Nadizta della serie Rai in onda in prima serata su Rai2 dal 15 febbraio e attualmente in streaming con numeri record su Rai Play.

Con loro anche Carolina Crescentini, che interpreta la direttrice del carcere: "Questo ruolo mi ha regalato tanto, sono una donna forte che lavora in un posto difficile. Vogliamo ringraziare Francesca Fagnani, che ha toccato il centro della questione: dietro le sbarre ci sono esseri umani, tutti hanno diritto a una seconda possibilità". Grande entusiasmo per la loro esibizione che è diventata virale anche sui social.