Addio ad Andrea Iovino, la sorella: "Ha scoperto il tumore a pochi giorni dalla nascita della sua ultima bimba"

La morte di Andrea Iovino ha sconvolto l'intera comunità cittadina di Nola che si è stretta alla famiglia dell'attore 38enne. In particolare un grande affetto è stato mostrato nei confronti della moglie e dei quattro figli. L'attore credeva molto nel valore della famiglia e questo suo pregio si evince anche dalle parole della sorella Antonietta.

"Lui era il primogenito, ma fui io a trascinarlo in questo mondo coinvolgendo anche Giovanni" afferma Antonietta Iovino in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno ricordando con quanto impegno Andrea si sia fatto strada da solo nel mondo dello spettacolo. E: "Conquistava tutti con la sua bravura" dice mentre ripercorre la sua gavetta che, dai villaggi, l'ha poi portato in televisione fino al cinema d'autore con Pinocchio di Matteo Garrone.

La scoperta della malattia

Andrea ha scoperto di essere malato nell'ottobre dello scorso anno: "Lo scoprì proprio qualche giorno prima della nascita della sua ultima bambina. In questi mesi lui ha dato coraggio a noi e nonostante non stesse bene ha voluto partecipare allo spettacolo Masaniello Revolution con Sal Da Vinci. Le tavole delle scene insieme alla sua famiglia erano la sua vita", prosegue commossa la sorella,

"L'ultimo gesto che ha fatto è stato quello di alzare il pollice, ci ha salutato così. Inneggiando alla forza. Questo era Andrea un grande attore ma soprattutto un grande uomo". Alessandro Siani che lo volle come folletto nel film Chi ha incastrato Babbo Natale ha chiamato personalmente i familiari così il cast di Sal Da Vinci ha fatto recandosi di persona.