L'attentato a Trump diventa una statuina del presepe

Ha il volto insanguinato, un braccio alzato e due uomini gli stanno facendo da scudo: l'attentato a Donald Trump, subito nel corso di un comizio in Pennsylvania, diventa statuina del presepe a Napoli, nella strada dei pastori di San Gregorio Armeno.

A realizzare Trump ferito mentre viene protetto, il maestro pastoraio Marco Ferrigno che dice: "Questo clima non mi piace affatto. Ormai il buon senso non riesce a governare il mondo. L'inconcepibile e anacronistico attentato che mette in pericolo la nostra vera e unica ricchezza, la democrazia, è un gesto vigliacco e deprecabile".