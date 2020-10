Attacco terroristico a Nizza, da de Magistris la solidarietà di Napoli

"La città di Napoli è vicina al popolo francese che in questo momento così drammatico ha subito l'ennesimo attacco feroce". Così, in un tweet, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in riferimento all'attentato terroristico di matrice islamista avvenuto oggi a Nizza.

Nei pressi della chiesa di Notre-Dame tre persone sono state uccise e diverse sono state ferite da un uomo armato di coltello, poi arrestato.

