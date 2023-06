Vomero: attacco hacker al Centro Diagnostico. L'avviso agli utenti

"Il 9 giugno scorso abbiamo rilevato un incidente di sicurezza informatica su uno dei server presso il Centro Diagnostico di Medicina Nucleare Dr. Augusto Basile e C. S.p.A.". Inizia così l'avviso, diffuso a tappeto agli utenti via mail, dal noto centro di analisi vomerese. "Abbiamo appreso che una persona sconosciuta ha avuto accesso al nostro server potendo così visualizzare ed esportare alcuni dei dati in esso contenuti. Il responsabile di questo attacco ci ha comunicato l’intenzione di rendere pubblici i dati coinvolti" continua la mail del centro che precisa di aver attivato, oltre ai propri tecnici, anche una società internazionale esperta nella sicurezza informatica e, ovviamente, denunciato l'accaduto sia al Garante per la protezione dei dati personali, sia alla Polizia postale.

"In data 10 giugno 2023 il server è stato spento", spiegano i responsabili del Centro, avvisando che sono conseguentemente sospesi i servizi di prenotazione degli esami e refertazione online, mentre restano attivi quelli in loco e telefonici.

Quali sono le informazioni rubate

Le informazioni rubate, stando a quanto reso noto, sono relative a comuni dati personali (come nome, cognome, sesso, e-mail, numero di telefono, codice fiscale, indirizzo di residenza/domicilio, password hashing per accesso al portale paziente, data di nascita) e, in alcuni casi, anche dati relativi alla salute (referti di analisi cliniche di laboratorio). Per questo motivo si raccomanda di non utilizzare più la stessa password utilizzata per l’accesso ai servizi online del Centro o password simili su altri sistemi di autenticazione, come ad esempio l'accesso al proprio conto corrente bancario, profili social e/o altri portali di gestione di servizi.

Rischio truffe e raggiri

Si invita a prestare la massima attenzione in caso di ricezione di telefonate, e-mail, lettere e/o altre comunicazioni apparentemente provenienti da operatori sanitari, organizzazioni assicurative o previdenziali ovvero da qualsivoglia soggetto sconosciuto e/o estraneo e/o comunque non accertato, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti malintenzionati, intenzionati a sfruttare informazioni già in proprio possesso o ulteriormente acquisite, ai fini di attività fraudolente.

Creato un indirizzo di posta elettronica dedicato all’emergenza in corso ed attivata una linea di ascolto dedicata per la comunicazione diretta con il paziente (tel: 3293396580; email: assistenza@centrobasile.it). "Teniamo a rassicurare i nostri pazienti sulla massima serietà ed impegno con cui stiamo affrontando questa emergenza allo scopo di limitare i disagi e porvi rimedio con la massima celerità" , conclude la mail (recapitata oggi anche a chi scrive, in quanto paziente del Centro)