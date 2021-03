Al via la missione Nasa sull'asteroide "napoletano" Psyche

Psyche in un rendering Nasa

Si chiama Psyche, è a 500 milioni di km dalla Terra ed è un asteroide "di interesse" per la Nasa, che nell'estate dell'anno prossimo lancerà una sonda per raggiungerlo (2026).

Ha una particolarità quel piccolo corpo celeste tra Marte e Giove: è un asteroide napoletano. Fu scoperto il 17 marzo 1852 da Annibale de Gasparis, astronomo all’Osservatorio di Capodimonte. De Gasparis era conosciuto in tutto il mondo: scoprì 8 asteroidi in quattro anni – a fronte degli altrettanti scoperti in Europa nei 50 anni precedenti – uno dei quali chiamò Parhenope.

E proprio Psyche, col tempo, si rivelò un asteroide unico come neanche il suo scopritore poteva immaginare: è composto non da roccia, ma quasi interamente da metalli, soprattutto ferro e nichel. Una situazione inedita che ha indotto gli scenziati a pensare potesse essere il nucleo di un pianeta rimasto esposto dopo aver perso – per qualche ragione traumatica – gli strati superficiali di roccia.

La Nasa, forse, riuscirà a capire un po' di più di quel misterioso corpo che una notte di 169 anni fa tenne svegli diversi napoletani.