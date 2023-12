42 nuove assunzioni in Comune: "Partiremo a breve con i concorsi"

"Faremo 42 nuove assunzioni in Municipio. Ci riusciamo grazie ad un investimento di oltre 2,5 milioni di euro. Con bandi pubblici. Così miglioriamo Bacoli. Così garantiremo più servizi efficienti per la comunità. Già dal prossimo anno. Così assicureremo nuovi posti di lavoro per donne, uomini, giovani. Partiremo a breve con i concorsi. È il più grande piano del fabbisogno di personale che il Comune di Bacoli abbia mai realizzato negli ultimi 40 anni. Sono nove assunzioni a tempo indeterminato. Sono ventinove assunzioni a tempo determinato, per due anni. Per affrontare la problematica bradisismo. Sono quattro assunzioni stagionali". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, in un post sui social, ha annunciato un piano di nuove assunzioni presso il comune flegreo.

"Ma non è finita qui - ha aggiunto il primo cittadino bacolese - . A loro si aggiungono anche 18 borse di studio. Abbiamo finanziato un progetto, per un anno, che coinvolgerà tanti giovani. In tanti uffici. Per formarsi, per crescere professionalmente, per aiutare questa meravigliosa città. In tutto, quindi, dal 2024, coinvolgeremo 60 persone in attività retribuite per il Comune. Tra assunzioni e stage. Ringrazio l’assessore Lucia Basciano per questo nuovo grande traguardo, che si aggiunge a quelli già ottenuti in questi ultimi anni. Così rafforziamo la macchina comunale. Quando siamo arrivati, era ridotta allo stremo. Con tanti dipendenti prossimi alla pensione. Oggi stiamo creando quel giusto mix tra esperienza e nuovi professionisti. Vogliamo che il Comune di Bacoli sia un’azienda con finalità sociali capace di essere sempre al servizio dei cittadini. Insieme, siamo più forti. Un passo alla volta".