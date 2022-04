Centri per l'impiego, nuove assunzioni: "Potenziare gli strumenti che gestiscono il Mercato del Lavoro"

Nasce il "Comitato Idonei CPI Regione Campania" del concorso 641 posti bandito nel 2019 per il potenziamento del centro per l'impiego. Il comitato ha raccolto in questa prima fase di costituzione circa 200 adesioni di attuali idonei ai profili banditi dal concorso e si pone come obiettivo l'esaurimento delle graduatorie in tempi rapidi.

“Oggi lo sviluppo del mondo del lavoro e la creazione di nuove opportunità è importantissima, soprattutto nel nostro territorio dove il tasso di disoccupazione giovanile è tra i più alti in Europa e la nostra regione è prima in Italia per numero di percettori di Reddito di cittadinanza. Il PNRR come anche i piani nazionali ci danno l'opportunità di potenziare gli strumenti che gestiscono il Mercato del Lavoro, e proprio i CPI svolgeranno un ruolo chiave nel trasformare le attuali misure di sostegno al reddito in vere Politiche Attive del Lavoro” dichiara il presidente del comitato Ferdinando Finale.

Oggi il governo ha dato l'opportunità di triplicare la pianta l'organica dei cpi autorizzando 1840 assunzioni finanziate dal "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali" potenziando anche strutturalmente le sedi dei CPI. Il comitato è a conoscenza delle problematiche attuali , come la questione sedi nella quale il gruppo si è impegnato nella diffusione della manifestazione di interesse rivolta ai comuni per attivare sedi secondarie, e ha intenzione di stringere un rapporto costruttivo con l'amministrazione Regionale al fine di raggiungere gli obiettivi .