Assunta (A figlia d''o Marenaro): "Per il popolo sono la Regina del Mare"

Grande successo per “Assunta, la Regina del Mare”, il progetto tv dedicato alla vita e alla cucina di Assunta Pacifico, aka ‘A figlia d’’o marenaro, su Food Network.

Ai microfoni di NapoliToday, Assunta ha parlato di questa nuova esperienza che l'ha molto divertita. "Questa esperienza mi ha molto divertita. E' stata emozionante. Non vi nascondo che quando abbiamo registrato, in tutti quei mesi, mi sono molto affezionata allo staff ed ho iniziato a sentire la loro mancanza quando sono andati via. Far vedere la cucina tradizionale napoletana per me è stata una grande soddisfazione. Mi sono arrivati complimenti da ogni parte del mondo. Il nome 'Regina del Mare' mi è stato dato. Il popolo mi chiama la 'Regina del Mare'", ha spiegato.

"Non si può piacere a tutti"

Assunta, però, risponde anche a chi la critica. "Non possiamo piacere a tutti. Le critiche, quando sono costruttive, le accetto. Quello che non accetto e quando non viene detta la verità. Comunque mi faccio scivolare tutto. Mando un abbraccio e un bacio anche a chi mi critica, proprio come li mando al popolo che mi vuole bene", conclude.