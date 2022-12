Il pacco natalizio che aiuta i malati di tumore

Iniziativa dell'Ant per sostenere i progetti di assistenza domiciliare verso chi deve affrontare un cancro

Torna il 'Paniere delle Eccellenze' l’iniziativa pensata da Fondazione ANT per celebrare la tradizione enogastronomica del territorio e raccogliere donazioni per sostenere il progetto di assistenza medicospecialistica domiciliare, insieme alle visite di prevenzione oncologica che Ant offre gratuitamente in Campania dal 1990.

Il Paniere delle Eccellenze mette in rete il tessuto economico e sociale della Campania. Si tratta infatti una selezione di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali dal cuore solidale. Un prodotto pensato per celebrare l’eccellenza della ricchissima tradizione eno-gastronomica campana, unitamente all’eccellenza del dono verso il prossimo. Nell'ambito delle iniziative solidali legate al Natale, Fondazione ANT presentera anche l'iniziativa: “dono sospeso”.

Riprendendo la tradizione partenopea del “caffe sospeso”, infatti, ANT sceglie di fare rete anche quest'anno con i donatori e le tante realta sociali dei territori in cui opera. Sara dunque possibile scegliere uno o piu doni solidali che saranno consegnati a famiglie e persone in stato di bisogno, in collaborazione con il Pio Monte della Misericordia. Ogni dono, quindi, raddoppiera la dolcezza: sosterra l’assistenza medico-specialistica ANT ai malati di tumore e al contempo regalera un sorriso a persone svantaggiate.