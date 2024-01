Sta per nascere l'associazione Crossdresseritalia

Nel 2024 c'é ancora chi ha difficoltà a farsi conoscere per quello che é realmente dentro e di vivere la propria vita senza essere giudicati o comunque semplicemente notati con sguardi molto spesso inopportuni. CrossDresserItalia é un gruppo formato da migliaia di persone LGBT che combattono ogni giorno per i propri diritti e contro le discriminazioni, gruppo che ha deciso di costituirsi in associazione, e ha deciso di farlo a Napoli con l'aiuto di un noto commercialista partenopeo. "Oggi purtroppo esistono ancora tantissimi ostacoli - dichiarano Francesca, Jennifer e Melania, tra le fondatrici della nascente associazione - é nostro dovere unirci e combattere per i diritti - proseguono - abbiamo deciso di costituirci in associazione e di estenderci su tutto il territorio nazionale - concludono - siamo pronte a combattere per i diritti e nello stesso tempo aiutare altre persone ad affrontare i problemi che abbiamo affrontato prima noi".