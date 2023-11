Assistenza anziani felici offre un servizio di qualità per anziani, disabili e ammalati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L’aumento dell’età media e la diffusione di malattie che hanno un lungo decorso comportano una serie di sfide, tra cui la necessità di ricorrere a badanti e figure qualificate esterne alla famiglia che possano offrire assistenza, sostegno e compagnia ad anziani, disabili e ammalati. È importante affidarsi a operatori qualificati e competenti, che possano offrire un servizio di qualità e rispettoso della dignità della persona. Assistenza Anziani Felici è un'associazione che offre servizi di assistenza domiciliare, ospedaliera, infermieristica e sanitaria a Napoli e in provincia. L'obiettivo principale di questa associazione è quello di combinare competenza e motivazione per garantire un supporto completo e personalizzato, che risponda alle esigenze individuali degli anziani e dia loro la possibilità di vivere una vita appagante e serena. La mission dell'associazione è quella di offrire un servizio che risponda alle esigenze specifiche di ogni persona. Dopo un'attenta analisi delle esigenze dell'assistito, che viene effettuata in collaborazione con la famiglia, Assistenza anziani felici seleziona l'operatore più adatto. I candidati vengono valutati in base alle loro competenze professionali, alle loro esperienze pregresse e alla loro capacità di empatizzare con le persone anziane. Assistenza Anziani Felici offre un servizio di supporto e consulenza alla famiglia, che può contare sull'associazione per qualsiasi necessità. Oltre all'assistenza domiciliare e ospedaliera, dispone anche di badanti, collaboratrici domestiche e baby sitter. Il team di Assistenza Anziani Felici è mosso da grande passione e motivazione per offrire un servizio di assistenza incentrato sul rispetto della dignità della persona che mira a migliorare la qualità della vita di chi soffre o di chi non ha più la sua autonomia. Per informazioni e supporto è possibile contattare il numero 08118402610 o compilare il modulo sul sito assistenzaanzianifelici.it