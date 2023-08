Assistenti sociali in carcere: "Così non possiamo continuare"

Assistenti sociali sotto stress. La denuncia arriva dalla Funzione pubblica della Cgil in riferimento alle condizioni lavorative degli operatori degli Uffici di esecuzione penale esterna (Uepe). Si tratta di un’articolazione del Ministero della Giustizia per la presa in carico delle persone sottoposte a misure all'esterno degli istituti penitenziari come per esempio tossicodipendenti, persone con disagio psichiatrico.

"In tale contesto - spiegano Teresa Saetta e Rosa Anna Ferreri, rispettivamente Coordinatrice Fp Cgil Napoli e segretaria Fp Cgil Napoli e Campania - le lavoratrici e i lavoratori lavorano, ormai, in continuo affanno per l’aumento delle competenze lavorative dovute alle varie riforme della Giustizia e ad un maggior carico di lavoro amministrativo ridistribuito su di essi in mancanza di operatori amministrativi che continuano a non essere assunti (mancanza turn-over )".

A giugno scorso, il sindacato ha proclamare lo stato di agitazione e ha chiesto un intervento conciliativo al Prefetto. Nulla sembra essersi mosso: "Le criticità organizzative denunciate hanno ricadute significative sul benessere dei lavoratori, che declinano ogni responsabilità derivante da eventuali ritardi ed omissioni nella lavorazione dei procedimenti e pratiche assegnate".