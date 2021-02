Chiusura della città ai mezzi privati o targhe alterne: le proposte anti-affollamento nel weekend a Napoli

La Commissione comunale Qualità della Vita, presieduta da Francesco Vernetti, ha discusso oggi con l’assessore al Trasporto pubblico e alla Mobilità Marco Gaudini della proposta avanzata in Consiglio Comunale dal consigliere Ciro Langella di riapertura ai mezzi pubblici di Piazza del Plebiscito, e sui provvedimenti necessari a limitare gli assembramenti sul Lungomare durante i fine settimana.

"Le ricadute sul traffico della chiusura della Galleria Vittoria sono all’origine della proposta di riaprire al trasporto pubblico Piazza del Plebiscito almeno in alcune ore della giornata - ha dichiarato il consigliere Langella - . Quanto agli assembramenti che si sono registrati sul Lungomare nel fine settimana, la soluzione è impedire l’accesso alle autovetture private e provare a distribuire diversamente, in città, il gran numero di persone che comunque decidono di uscire da casa".

"Uno scempio - ha aggiunto il consigliere Sergio Colella (Davvero - Sostenibilità & diritti) - quanto accaduto domenica scorsa, con una marea di persone senza mascherina ed episodi di teppismo e criminalità. Occorre impedire alle auto di entrare in città nei fine settimana o, almeno, interdire al traffico alcune zone, come Chiaia".

"La chiusura della città ai mezzi privati nei weekend, o l’adozione delle targhe alterne, potrebbe limitare il fenomeno dell’affollamento - ha aggiunto il presidente della commissione Francesco Vernetti nel corso della riunione - servono provvedimenti che scoraggino l’ingresso delle auto in città, sensibilizzando tutte le forze addette ai controlli, perché non si può gravare, per questi, soltanto sulla Polizia Locale".

"Serve un piano coordinato - ha sottolineato Stefano Buono (Davvero - sostenibilità & diritti) - che promuova il trasporto pubblico e i parcheggi di interscambio, e occorre che, anche al tavolo sulla sicurezza e l’ordine pubblico presso la Prefettura, si coordino gli interventi di controllo".

L’assessore Gaudini ha chiarito, sulla proposta di riapertura di Piazza del Plebiscito, di aver attivato un confronto con gli assessori competenti, con la Polizia Locale, con il Servizio comunale Traffico e viabilità e, infine, con l’azienda di trasporto pubblico, che ha confermato i dati sulla velocità commerciale dei mezzi Anm. Anche non volendo considerare il tema della salvaguardia di una zona di pregio, la valutazione tecnica ha mostrato che la riapertura della piazza non apporterebbe vantaggi notevoli alla situazione del traffico determinatasi per la chiusura della Galleria Vittoria. Efficaci, invece, sono state le misure di viabilità e controllo sulla sosta attuate nei giorni feriali, ad esempio su Via Acton.

"Nei giorni festivi - ha continuato Gaudini - aumenta la criticità del traffico, con flussi veicolari importanti nella zona di Chiaia, con riflessi anche in altre aree cittadine e con un forte afflusso di persone. Serve, per affrontare e limitare la concentrazione di auto e persone, individuare e verificare soluzioni alternative e avere il necessario confronto con i tanti profili di responsabilità coinvolti (viabilità, sicurezza, opere pubbliche per i tanti cantieri aperti, protezione civile), anche interessando gli altri organi di governo come la Prefettura e la Questura, per i problemi della sicurezza e dell’ordine pubblico".

"Sul tema specifico dell’affollamento sul Lungomare - ha concluso l'assessore comunale - incide sicuramente la limitazione degli orari per gli esercizi commerciali alle ore 18 nell’ambito delle misure anti-Covid; una fascia oraria più ampia ridurrebbe la concentrazione, ma le notizie allarmanti sulla diffusione dei contagi, che potrebbero portare a nuove restrizioni, impongono cautela".