Teatro Italia ad Acerra pieno per l’assemblea di Acerra - ecologisti & cittadini

C’è voglia di confronto, di politica e di dibattito ad Acerra, in provincia di Napoli. Lo dimostra l’assemblea di Ecologisti & Cittadini che si è tenuto nel teatro Italia gremito domenica 20 marzo alle 10.30. Tra gli ospiti istituzionali, presente anche il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto. L’evento è stato moderato da Ida Piccolo, uno dei volti più conosciuti in Campania nell’ambito delle tv locali. L’incontro è cominciato con l’intervista da remoto ad Alfonso Pecoraro Scanio, ex ministro dell’Ambiente tra il 2006 e il 2008 (governo Prodi) e Presidente del Consiglio Generale della Fondazione UniVerde. Pecoraro Scanio ha raccontato degli interventi messi in campo quando era Ministro e di come oggi ci sia una netta differenza tra parla di Green e chi, invece, lo pratica. L’incontro è proseguito con due sketch rispettivamente dell’attore Angelo Di Gennaro e del cabarettista, tra gli altri di ‘Made in Sud’, Enzo Fischetti. Sono intervenuti sul palco anche diversi esponenti, di schieramenti anche differenti, di movimenti civici e associazioni del territorio che hanno rimarcato i progressi di questi ultimi anni ad Acerra e delle cose ancora da fare. Chiusura con il cantautore Luigi Libra, che ha presentato il suo libro ‘Terra viva. Luoghi, storie, personaggi, eccellenze’, e con la portavoce dell’associazione di Acerra - Ecologisti & Cittadini, la professoressa Barba D’Inverno che ha messo in luce su quale linea dovranno andare le prossime decisioni politiche. Un’associazione che vuole far sentire forte e chiara la propria voce nella tornata elettorale 2022 che vedrà coinvolto anche il comune di Acerra.