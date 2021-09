Asse Mediano, per la riapertura del tratto chiuso si attende l'esito degli ultimi sopralluoghi

I sopralluoghi erano stati effettuati per verificare la staticità dei pilastri

Per la riapertura del tratto chiuso dell'Asse Mediano si attende l'esito dei sopralluoghi effettuati per verificare la staticità dei pilastri. A fornire gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di uno degli assi viari fondamentali per l'intera mobilità regionale è stato il vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Domenico Marrazzo.

“Io sono tra le migliaia di cittadini che subiscono il disagio dell’Asse Mediano - ha spiegato Marrazzo ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba&Capelli" - . La competenza è della Regione Campania, la scorsa settimana ci sono stati sopralluoghi per controllare la staticità dei pilastri. Se i risultati saranno positivi, la prossima settimana l’Asse Mediano riaprirà”.