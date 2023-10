Riapre l’asilo nido nel rione Salicelle

Dopo una lunga attesa, ieri Lunedì 16 Ottobre ha riaperto i cancelli l’asilo nido dell’azienda consortile A.C.C. N. 19 sito nel rione Salicelle. Nonostante le sfavorevoli condizioni meteo, per l’occasione è stata organizzata una grande festa a cui hanno partecipato il Sindaco di Afragola Prof. Antonio Pannone, l’Ing. Giuseppe Cirillo Sindaco di Cardito, l’Avv. Michele Emiliano Sindaco di Crispano, una rappresentanza di Assessori e consiglieri comunali. Il polo per l’infanzia ha un’importanza fondamentale in quanto offre servizi di assistenza e socio educativi, volti a favorire la crescita dei bambini, offrendo opportunità e stimoli che consentono la costruzione dell'identità, dell'autonomia e l'interazione con altri bambini e adulti. Inoltre esso offre modo alle donne lavoratrici, ma non solo di usufruire di un valido sostegno, senza dover supportare i costi esosi che in genere tali strutture, se private, esigono. Il servizio era stato interrotto a causa di numerose problematiche gestionali e poi strutturali, sollevando copiose proteste da parte dei genitori fruitori della struttura.

Ad oggi, dunque, la notizia della riapertura è stata accolta con grande entusiasmo. Esprimono grande soddisfazione i Sindaci presenti, in particolare il Prof. Pannone. Della stessa opinione anche il Sindaco Emiliano.

Ripartono, quindi, le attività del nido dei colibrì, in attesa che si possa inaugurare anche la struttura sita in Caivano.