Asili nido, piano triennale per creare 847 nuovi posti

Saranno 847 i nuovi posti per asili nido che il Comune di Napoli metterà a disposizione della cittadinanza. Almeno questo è l'intento del piano triennale presentato oggi, 1 luglio, alla Commissione Istruzione dall'assessore Maura Striano. Napoli parte da una condizione di grande deficit. Secondo il rapporto Istat 2023, l'Italia garantisce una copertura del 28 per cento della platea 0-3 anni. Tra le regioni fanalino di coda c'è, ovviamente, la Campania, che non va oltre un 15 per cento. In questo scenario, il dato del capoluogo partenopeo è ancora peggiore: 10 per cento di copertura. A questo si aggiunge un altro 14 per cento garantito dai privati. Vuol dire che a Napoli solo un bambino su dieci ha garantito un posto all'asilo nido pubblico, con tutto il disagio che ne consegue per l'organizzazione e per il portafogli familiare.

Dall'Europa arriva il diktat di arrivare al 33 per cento. Motivo per cui, il Comune ha messo in piedi un piano sfruttando risorse proprie e, soprattutto, quelle del Pnrr. "Forse non riusciremo a raggiungere il 33 - afferma l'assessore Striano - ma tra tre anni ci avvicineremo molto. Lo faremo con un piano che prevede la costruzione di nuovi nidi, ma anche il cambio di destinazione d'uso per strutture già esistenti".

Per il Pnrr il Comune di Napoli ha vinto 28 progetti: "Abbiamo già ricevuto la prima tranche e sono fondi che serviranno a rifunzionalizzare e ampliare edifici che sono già in nostro possesso. Poi ci sono gli interventi finanziati con i fondi comunali. Nel 2023 abbiamo investito 3,5 milioni di euro e ne investiremo altri 500mila nel 2024".

Nel dettaglio, in Commissione è stato spiegato che esistono 19 interventi già finanziati e cantierizzati con scadenza a dicembre 2025 o marzo 2026, in linea con le date del Pnrr. Da questi cantieri dovrebbero nascere 439 posti. Altri 317 dovrebbero essere realizzati con altri 6 progetti, sempre finanziati con Pnrr, ma per i quali non solo non esiste ancora il cantiere, ma non ci sono neanche i progetti esecutivi. Nonostante ciò, anche per questi la scadenza massima è marzo 2026. Sull'effettiva riuscita di questi sei qualche perplessità c'è. Infine, con il mezzo milione messo sul piatto dal Comune si avranno ulteriori 91 posti, per un totale di 847.

La Commissione Istruzione, per voce del presidente Aniello Esposito (Pd), ha dato un preciso indirizzo politico alla Giunta: "Parallelamente all'edilizia dobbiamo già farci trovare pronti con il personale scolastico adeguato. Sarebbe inutile completare strutture che non si possono utilizzare per mancanza di personale". Pronta la risposta dell'assessore Striano: "C'è un concorso che finirà a settembre dal quale potremo attingere e c'è una graduatoria ancora attiva dell'ultimo concorsone comunale. Si procederà di pari passo". A questo punto, la Giunta dovrà presentare una delibera che possa dare il via ufficiale al Piano per portare Napoli fuori dal pantano dell'ultimo posto anche per posti disponibili negli asili nido.

Nel frattempo, arriva una buona notizia per le famiglie. Gli asili nido comunali saranno aperti anche a luglio grazie alle risorse del Piano di azione e coesione – Programma Servizi di cura dell’infanzia. "Il Comune di Napoli ha varato - si legge in una nota - un progetto che estende il servizio, garantendo un supporto concreto alle famiglie del territorio, soprattutto quelle in cui i genitori lavorano anche nel periodo estivo. Al tempo stesso, ai piccoli viene assicurata una continuità nelle attività educative. Allo scopo di offrire questa opportunità a quanti più bambini e bambine possibili, il servizio sarà garantito in tutti gli asili nido destinatari dei fondi PAC, sia quelli gestiti dal Comune in forma diretta che quelli gestiti in forma indiretta e che, grazie allo stanziamento di risorse deciso dall’Amministrazione, prolungheranno le attività per un periodo di quattro settimane a partire da oggi, primo luglio 2024".