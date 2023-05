Asia lancia la raccolta differenziata nella VI Municipalità

La raccolta differenziata domiciliare che nella città di Napoli si allargherà da giugno anche alla VI Municipalità cittadina, che comprende i quartieri di Ponticelli, Barra e San Giovanni a Teduccio. Il nuovo progetto dell’Asia realizzato con il supporto di CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, di COMIECO, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, e di COREVE, il Consorzio Recupero Vetro. La raccolta differenziata anche domiciliare partirà il 12 giugno e coinvolgerà via via tutta la Municipalità, mentre oggi, martedì 23 maggio, prende il via una campagna di informazione di Asia nei condomini della zona, per preparare i cittadini alla partecipazione e all’impegno cui sono chiamati per contribuire all’economia circolare e alla cura dell’ambiente.

Asia al momento serve con il “porta a porta” circa il 55% della popolazione del capoluogo campano, con la V Municipalità che è in testa, visto che tutti gli abitanti ne sono serviti. In alcune piccole zone della VI Municipalità c’è già la differenziata capillare che serve 20.000 persone, ma l’operazione al via il 12 giugno raggiungerà altre 95.000 abitanti e vale il 9% dei cittadini di Napoli, portando quindi la percentuale complessiva al 64%.

“Un forte passo avanti – spiega Domenico Ruggiero, amministratore di Asia – in un lavoro impegnativo che facciamo per migliorare sempre di più il servizio per i cittadini e realizzare il ciclo industriale fondato sull’economia circolare partendo dalla differenziata. Il piano industriale di Asia prevede una quota sempre crescente di attivazione di questa raccolta e avremo necessità di mezzi e personale che affiancheranno la popolazione per raggiungere gli obbiettivi fissati. Fare la raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge, ma uno stile di vita e la nostra azienda farà il possibile affinché questo nuovo corso di trasformazione cittadina sia fatto dando dei servizi innovativi e con la possibilità di avere la certezza dei risultati per ogni singolo cittadino che la effettua. La diffusione della differenziata è elemento fondamentale della nostra strategia aziendale per porre la nostra città al riparo da ogni emergenza, per migliorare la qualità dell'ambiente, tutelare la salute collettiva e agevolare la vita di ogni cittadino”.

"Il dato della raccolta differenziata in città è in una fase di progressiva, ma costante, crescita - sottolinea l’assessore comunale all'Ambiente Vincenzo Santagada - anche grazie alle iniziative di incremento della raccolta dell'umido concentrato soprattutto nella zona occidentale. Seguendo la strategia indicata dal sindaco Manfredi, il progetto che coinvolge la Municipalità VI verrà esteso gradualmente su tutto il territorio della municipalità da giugno sino a novembre con l'obiettivo di raggiungere il 60% di raccolta differenziata. Parallelamente al progetto della VI Municipalità si stanno sviluppando iniziative di comunicazione e di sviluppo della differenziata in tutte le altre zone della città. Con l’assunzione di nuovi 100 autisti, Asia potrà poi ulteriormente incrementare i servizi di raccolta differenziata dedicati delle campane stradali. Siamo attualmente oltre il 39.5%".

“Il supporto ai Comuni del Mezzogiorno che vogliono migliorare i loro risultati nella gestione dei rifiuti e nella differenziata – commenta Fabio Costarella, responsabile CONAI per il Centro-Sud – è da sempre parte dei compiti istituzionali del Consorzio. E sul territorio, dove c’è una volontà politica chiara, ottimi risultati in questo campo si possono ottenere anche in poco tempo. Siamo felici di essere parte di questo nuovo progetto che coinvolge la città di Napoli, insieme ai sette Consorzi di filiera del sistema CONAI. Il Paese ha di fronte obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi sempre più sfidanti, che richiedono un impegno comune e condiviso. E in quest’ottica siamo certi che i risultati di questo lavoro saranno soddisfacenti”.

La parte orientale di Napoli è stata negli scorsi mesi studiata dai tecnici di Asia, che sono pronti ora per una raccolta molto attenta alla conformazione delle diverse aree e per applicare i modelli di raccolta migliori. Tre, infatti, sono le distinte strategie che verranno applicate, adattandosi alla costituzione variegata del territorio. Il Modello A è quello delle isole condominiali, in cui in supercondomini (i cosiddetti parchi privati) di abitazioni o piccoli rioni ci sarà l’allocazione di postazioni centralizzate con grandi contenitori. Questo sistema di raccolta differenziata che coprirà circa il 26% della popolazione della VI Municipalità. Il Modello B sarà invece applicato alle zone al più complicate da raggiungere e di alta densità abitativa, settori che comprendono l’8% della popolazione della Municipalità e che saranno raggiunti in giorni e orari prestabiliti da mezzi dell’Asia a cui gli utenti potranno portare la propria raccolta differenziata. Il modello più diffuso è invece il “porta a porta” che al 66% della popolazione della VI Municipalità porta la raccolta domiciliare con contenitori per umido e vetro e a sacco per le altre frazioni.

Nella campagna di comunicazione ai cittadini della VI Municipalità, Asia illustra le regole della separazione e le frequenze operative che sono nella tabella seguente.