Pnrr, Asia Napoli presenta progetti per 52 milioni di euro: i dettagli

Sono giorni importanti per il futuro di Asia, la società in house del Comune di Napoli che si occupa della raccolta dei rifiuti e dei servizi di igiene ambientale. Dopo la nomina, avvenuta nei giorni scorsi, del nuovo amministratore unico, l'ing. Domenico Ruggiero, la giunta Manfredi ha approvato nelle ultime ore, su proposta dell’assessore all’ambiente Paolo Mancuso la delega ad Asia per la presentazione di una serie di progetti, finanziati con il PNRR, dal valore complessivo di circa 52 milioni di euro, destinati a migliorare la raccolta differenziata in città.

I progetti - rende noto Palazzo San Giacomo - vanno dalla digitalizzazione dei progetti logistici e produttivi della raccolta differenziata, alla realizzazione di impianti di selezione di carta e multimateriali, da contenitori a gestione elettronica della raccolta differenziata ad impianti di compostaggio di comunità ed infine alla realizzazione di un biodigestore, simile a quello di Ponticelli, da realizzare nell'area nord della città.

Proprio nei giorni scorsi il sindaco Gaetano Manfredi aveva parlato dell'importanza del momento per le sorti future della società partecipata comunale: “Su Asìa da un lato dobbiamo affrontare il tema del personale, che stiamo già affrontando insieme all’assessore Mancuso, dall’altro c’è un tema anche dell’organizzazione del servizio. Si è insediato il nuovo amministratore, il mandato è di fare una valutazione tecnica della situazione e dei fabbisogni e operare subito con delle azioni di efficientamento, ovviamente insieme alla struttura tecnica dell’Asìa e con i lavoratori. E’ uno sforzo collettivo che deve essere realizzato. Abbiamo bisogno anche di tecnologia e c’è l’occasione del Pnrr con una scadenza a breve delle domande di finanziamento. Questo è un momento cruciale, non solo per migliorare il servizio quotidiano, ma anche per poter impostare l’Asìa del futuro che sia in grado di garantire quei servizi che, guardando all’intero ciclo dei rifiuti, in una grande città come Napoli sono necessari. C’è un tema di riorganizzazione e di valutazione di un piano poi per la crescita della raccolta differenziata, che è un altro obiettivo che noi abbiamo. C’è poi il tema dello spazzamento, per organizzare meglio l’igiene ed il lavaggio delle strade, che però anche quello è legato alla raccolta: se non c’è una raccolta efficiente, è chiaro che il rifiuto si sparge per la strada e diventa poi anche complicato lo spazzamento. L’obiettivo è quello di avere un approccio molto tecnico ai problemi. Dobbiamo trovare delle soluzioni tecniche efficienti, ovviamente con gli investimenti adatti. Questo è il momento giusto per operare”.