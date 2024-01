Ascolti tv: "Non ti pago" con Castellitto battuto dalla Coppa Italia

Tante critiche, ma un buon risultato di telespettatori per "Non ti pago" con Sergio Castellitto. Il film di Edoardo De Angelis, tratto dall'opera di Eduardo De Filippo, andato in onda su Rai1 ha conquistato il 13,5% di share, battuto solo dalla partita di Coppa Italia tra Milan e Cagliari (16,5%) su Canale5.

A completare il podio degli ascolti c'è The floor – Ne rimarrà solo uno in onda su Rai Due con la conduzione di Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal che conquista il 7,1% di share. L'afide e la formica (Rai3) 4.8%. Will Hunting – Genio ribelle (Italia 1) 7.9%. È sempre Cartabianca (Rete 4) 7.3%. Cosa Nostra (La7) 3.6%. Due pattini e una corona (Tv8) 3.8%, La Maschera di Zorro (Nove) il 2.9%.