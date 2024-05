Ascensore Monte Echia, quanti passaggi sono stati registrati in poco più di un mese

Quanti sono stati i passaggi registrati all'ascensore del Monte Echia a poco più di un mese dall'apertura al pubblico dello scorso 9 aprile? A fornire i dati è l'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza.

"In poco più di un mese, 100.000 (si, centomila) passaggi", scrive l'assessore in un post su Facebook, mostrando la foto del biglietto per accedere all'ascensore.