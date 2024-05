Ascensore Monte Echia, stop di 7 ore per manutenzione: la data

Anm informa che per attività di manutenzione programmata, mercoledì 22 maggio, gli ascensori per il Monte Echia non saranno in esercizio dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Intanto nei giorni scorsi l'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza ha fornito i dati dei transiti dei passeggeri a poco più di un mese dall'apertura.

"In poco più di un mese, 100.000 (si, centomila) passaggi", ha rivelato l'assessore in un post su Facebook.