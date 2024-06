L'ascensore del Monte Echia si è già rotto. "Ma il biglietto non serviva a 'garantirne la funzionalità?'"

È andato avanti due mesi, e tra qualche polemica essendo a pagamento, l’ascensore del Monte Echia. Adesso è guasto.

Luca Simeone di Napoli Pedala sottolinea: “Ricordate quando ci spiegarono che la vigilanza h24 e l’imposizione di un ticket, primo ed unico ascensore pubblico a pagamento a Napoli, serviva per garantirne la piena funzionalità?”.

“Ormai sempre più ascensori pubblici fermi per ‘guasti’. Ha fatto il giro del web il video del giovane Andrea, che con la sua sedia a rotelle ha denunciato al comune di Napoli, il guasto dell’ascensore della linea 1 di Piazza Medaglie d’oro da un anno – ha dichiarato in una nota la consigliera regionale indipendente Marì Muscarà - questa mattina è stata la volta di Salvator Rosa, e mi è giunta voce che già l’ascensore di Monte Echia ha subito un guasto, per cui è stato già fermato. Assurdo che da un anno i disabili non possano scendere a prendere la metro a piazza Medaglie d’Oro, ed è assurdo che ormai anche le fermate prossime a quelle con gli ascensori guasti, stiano presentando il medesimo problema, altro che inclusione”.