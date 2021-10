Anm informa che sono terminati gli interventi di manutenzione per l'ascensore Acton (che collega via Acton con Piazza Plebiscito). La riapertura al pubblico è fissata per lunedì 18 ottobre.

Questi gli orari:

- giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 21:30

- giorni festivi dalle ore 7:00 alle ore 14:00.