Il panorama è mozzafiato, lei si ferma per dipingerlo: le immagini virali sui social

Stanno facendo il giro del web le foto di una giovane artista che si è fermata sul marciapiede di Corso Vittorio Emanuele per ritrarre il panorama. Non si conosce il nome della giovane donna, ma sui social in tanti le fanno i complimenti per l'impegno nel mostrare il bello di Napoli. Immagini emozionanti che, come detto, sono diventate subito virali.

A diffonderle è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che scrive: "L'altro giorno, passando per corso Vittorio Emanuele, ho visto quest’artista intenta ad immortalare Napoli su tela. Armata di cavalletto e tavolozza si è fermata sul marciapiede e ha iniziato a dipingere. Un’immagine che mi ha commosso, questa è la Napoli che vorremmo vedere tutti i giorni".