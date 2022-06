“Famiglia all’incontrario”, la sit-com degli Arteteca sbanca Raiplay

Ottimo esordio per “Famiglia all’incontrario” la nuova sit-com firmata da Tunnel Produzioni con protagonisti Enzo Iuppariello e Monica Lima, l’amatissimo duo comico Arteteca che sabato scorso ha debuttato nel day time di Rai 2, con la prima puntata trasmessa alle ore 16.25, ed in anteprima sul web su RaiPlay. Proprio su RaiPlay, nei primi 5 giorni di programmazione, la serie è rientrata nei programmi più visti della piattaforma.

Un dato che conferma la popolarità del duo di attori, per la prima volta in video con la figlia Sara, tra gli spettatori del web, e non solo, come era accaduto anche col successo del film “Vita cuore battito” con cui Enzo e Monica furono primi al botteghino per settimane.

La seconda e la terza puntata di “Famiglia All’Incontrario” andranno in onda su Rai 2 sabato 18 giugno alle ore 15.15 e sabato 25 sempre alle 15.15 mentre su RaiPlay sono già disponibili le 8 puntate nella versione da 15 minuti.

Presenti nel cast anche: l’attore e autore Ciro Ceruti, il campione Marco Maddaloni, la influencer Giulia Sara Salemi, Rosaria Russo e Felicia Del Prete.

Autori: Nando Mormone, Vincenzo Iuppariello, Monica Silvia Lima, Ciro Ceruti, Sergio Colabona

Regia : Sergio Colabona

Produttore Esecutivo Tunnel Produzioni: Fabio Tassan Pagnochet

DELEGATO DI PRODUZIONE RAI

Tiziana Iemmo e Domenica Durante

Direttore della fotografia: Marcello Orlando

Costumi: Teresa Papa

Scenografia: Fabrizio Petito

Montaggio: Massimiliano Feresin

Idea Grafica: Mariano Soria

Musiche: Nando Mormone E D4f0ur

Colorist: Sebastiano Greco

Segretaria di Edizione: Margherita Manno