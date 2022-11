Artecard festeggia il Black Friday con uno sconto sull’Abbonamento 365 Gold

Un’offerta imperdibile per i tanti appassionati del patrimonio culturale della Campania. In occasione del Black Friday, campania>artecard è pronta a fare un grande regalo a coloro che vorranno immergersi nel fascino dei principali luoghi della cultura presenti sul nostro territorio. Da venerdì 25 a domenica 27 novembre, infatti, sarà possibile acquistare a un prezzo scontato l’Abbonamento 365 Gold, il pass della famiglia Artecard che consente di visitare liberamente, per due volte in un anno, ciascuno degli oltre 25 siti culturali che fanno parte dell’offerta, oltre che di usufruire di importanti riduzioni per musei, chiese e complessi monastici, parchi naturali e percorsi.

Una passeggiata all’interno delle sfarzose stanze della Reggia di Caserta, le mostre e gli eventi del MANN, il Caravaggio del Museo di Capodimonte, i mosaici del Parco Archeologico di Pompei. E ancora i templi di Paestum, le stradine degli Scavi di Ercolano, il Palazzo Reale e tutti gli altri siti culturali che vanno ad arricchire il patrimonio artistico locale. Insomma: un viaggio nel magico mondo della cultura che alberga nella regione Campania. Sarà possibile acquistare l’Abbonamento 365 Gold a 39 euro anziché 43 nella versione ordinaria (over 25) e a 29 euro anziché 33 in quella young (dai 18 anni fino ai 25 non ancora compiuti) utilizzando il codice sconto BLACKFRIDAY2022 sul sito www.campaniartecard.it.

Nello specifico, dopo aver aggiunto il pass nel carrello, andrà cliccato su “applica sconto”, inserito il codice alfanumerico e infine cliccato nuovamente su “applica sconto”. In aggiunta, coloro che aderiranno a quest’offerta promozionale riceveranno via e-mail una versione digitale della guida Lonely Planet dedicata alla Campania, opera che raccoglie e descrive i luoghi della cultura ancora poco noti al grande pubblico, le suggestive passeggiate lungo sentieri affascinanti, tour enogastronomici ed esperienze destinate sia a chi non conosce ancora la regione sia a chi la vive quotidianamente.

A fine promozione, nella giornata di lunedì 28 novembre 2022, i neo-possessori dell’Abbonamneto Gold 365 riceveranno copia digitale della guida all’indirizzo e-mail utilizzato per la registrazione al sito Artecard. campania>artecard è il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec - Società Campana Beni Culturali che da oltre 15 anni offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania. Official Sponsor del circuito campania>artecard fino al 2023 è UniCredit: l’iniziativa della banca rientra nell’ambito del piano “UniCredit per l’Italia”, il programma di interventi a sostegno delle comunità e delle imprese locali della banca. Per maggiori informazioni e per l’acquisto dell’Abbonamento 365 Gold di Artecard: www.campaniartecard.it